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Messi saluta l'Argentina: "È arrivato il momento. Me ne vado in pace, ho dato tutto"

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 17:41Calcio estero
06.10.2026 17:41Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

È arrivato il giorno dell'addio di Lionel Messi alla Nazionale argentina. Questa sera, nell'amichevole contro il Benin, il fuoriclasse scenderà in campo per l'ultima volta con la maglia dell'Albiceleste, chiudendo una straordinaria carriera internazionale. Il campione del mondo del 2022 arriva all'appuntamento con un bilancio di 125 gol in 207 presenze. Alla vigilia del suo ultimo atto, Messi ha affidato a un video realizzato per il suo sponsor Adidas un messaggio destinato ai tifosi argentini.

Messi: "Questa maglia è stata il mio sogno, il mio orgoglio e la mia vita"

Poche parole per raccontare il legame costruito nel corso degli anni con l'Argentina e con i suoi sostenitori: "È arrivato il momento. Me ne vado in pace, ho dato tutto. Questa maglia è stata il mio sogno, il mio orgoglio e la mia vita per anni. Grazie per avermi amato così tanto, grazie per il vostro supporto. Vi porterò sempre con me". Un messaggio che accompagna Messi verso una serata destinata a rappresentare uno dei momenti più significativi della sua carriera.

Contro il Benin l'ultima partita con l'Albiceleste

La sfida contro il Benin diventerà così molto più di un'amichevole. Sarà l'occasione per il pubblico argentino di salutare il proprio capitano e celebrare per l'ultima volta in Nazionale il giocatore che ha guidato l'Albiceleste alla conquista del Mondiale. Messi arriva all'ultimo appuntamento dichiarandosi "in pace" per aver dato tutto alla maglia che aveva sognato fin dall'inizio della sua carriera. Dopo 207 presenze e 125 reti, questa sera calerà il sipario sulla sua storia con l'Argentina.

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