Gasperini pensa alla Roma: "Il mercato diventa realistico solo a gennaio, non prima"

La Roma non ha intenzione di fermarsi, e dopo il primo posto in Serie A vuole sfruttare il momento positivo anche in Europa League Europa League. Domani all'Olimpico arriva la sorpresa Midtyjlland, prima in classifica nella League Phase a punteggio pieno: "Buona squadra, con qualità in attacco e ottimi giovani. Sarà una gara aperta con due squadre che vorranno fare gol”, ha detto mister Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di vigilia (qui le sue dichiarazioni integrali). "Come mi spiego la crescita delle squadre scandinave? Lavorano bene, hanno fisicità da sempre e ora anche la tecnica. Si sono evoluti bene, lo dimostrano i risultati a livello di club e nazionali. Non c'è disparità tecnica tra noi italiani e loro. Il Midtjylland ha vinto 4 partite, sicuramente è un segnale”.

Tra poco perderà Ndicka ed El Aynaoui per la Coppa d'Africa. Chi li sostituirà?

“Loro dovrebbero andare via la settimana prima della Coppa d'Africa: già col Como forse non ci saranno. Mi dispiace perderli, però faremo con quel che ci sarà, abbiamo delle ampie risorse. Peraltro, le loro assenze erano già note: potrebbero andare anche molto avanti nella competizione, ma non li gufiamo”.

I discorsi sulla rosa fatti dopo il mercato estivo valgono ancora?

“Sono delle valutazioni che si fanno: ogni mese può cambiare tutto, vale per tutte le squadre. Il mercato diventa realistico solo a gennaio, non prima: per quanto riguarda noi, sto pensando all'evoluzione di tutti i miei giocatori. Ora, se devo dire, mi sembra ci sia grande fiducia anche da chi gioca meno: bisogna stare attenti a non inserire calciatori tanto per farlo. Vediamo quel che abbiamo, poi valuteremo”.