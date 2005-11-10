Adesso San Siro non traballa più: domani 77 mila tifosi per il derby Milan-Inter

Ieri il nuovo stadio, domani un San Siro da oltre 77 mila spettatori. Il tempismo, almeno, incuriosisce. All'indomani della presentazione del futuro stadio, il vecchio impianto registra una novità: per il derby di domani sera verranno rimossi i teloni che dal 2019 impedivano l’utilizzo completo del Terzo Anello Blu e del Terzo Anello Verde. Significa circa 2.350 biglietti in più e la possibilità di tornare sopra quota 77 mila presenze per Milan-Inter.

San Siro torna alla capienza massima

Quei settori erano stati sottratti alla capienza nell’estate del 2019, dopo gli approfondimenti sulle vibrazioni percepite soprattutto nelle parti centrali del terzo anello delle due curve. Una misura che negli anni ha contribuito ad alimentare il dibattito sulle condizioni del Meazza, spesso utilizzate anche nel confronto sul futuro dello stadio. In realtà, già all’epoca, i tecnici avevano chiarito che non si trattava di un problema legato alla stabilità strutturale dell’impianto, quanto di una scelta gestionale per evitare situazioni di allarme tra gli spettatori. Da domani, comunque, San Siro tornerà completamente accessibile per una partita di campionato.

Il risultato sarà anche statistico. Milan e Inter hanno riempito sistematicamente il Meazza negli ultimi anni, ma le limitazioni impedivano di raggiungere i numeri precedenti al 2019. Il derby del 17 marzo di quell’anno aveva fatto registrare 77.479 spettatori: da allora nessuna partita delle due milanesi era più tornata su quelle cifre.