Roma, i convocati di Gasperini per l'Udinese: confermata l'assenza di Dybala
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Dimitri Conti
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Oggi alle 17:18Serie A
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30.10.2026 17:18Serie A
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Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita sul campo dell'Udinese, valevole per la 10^ giornata della Serie A 2026/27.
Slitta come da previsioni il rientro in campo di Dybala, che punta al rientro per la prossima gara. Confermate poi anche le assenze di Svilar e Koné, di seguito la lista dei giocatori convocati da Gasperini per Udinese-Roma, che sono 22.
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara.
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