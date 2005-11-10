Lecce, lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra per Geubbels: la nota
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Andrea Piras
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autore Andrea Piras
30.10.2026 17:30Serie A
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Un'assenza per mister Eusebio Di Francesco. Il tecnico del Lecce non avrà a disposizione per la sfida di domenica contro il Genoa Willem Geubbels. L'attaccante della formazione salentina è stato sottoposto quest'oggi agli accertamenti del caso in seguito al problema accusato in queste ore. Questo il comunicato della società in merito alla situazione del calciatore:
"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Willem Geubbels si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico 'Quarta Colosso' di Lecce, che ha evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra".
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