Atalanta, Sarri: "Tante difficoltà, ma noi siamo ambiziosi"

13:55 – Maurizio Sarri presenta così la gara valida per la decima giornata di Serie A in programma domani contro il Parma. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Atalanta in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 14:15.

14:15 - Comincia la conferenza stampa

Qual è l'obiettivo attuale dell'Atalanta?

"Noi siamo ambiziosi e vogliamo costruire un nuovo grande ciclo. Non è un percorso facile, si sta complicando visti gli infortuni però speriamo che sia un ciclo importante".

Qual è la situazione infortuni e quanto può migliorare la squadra?

"Ho tutti i dati fisici di questi anni, la squadra che è ha corso di meno è il Chelsea. Poi è chiaro che la qualità della rosa può fare la differenza: noi nelle ultime partite abbiamo fatto numeri di altissimo livello come contro il Frosinone. Noi abbiamo una media di 59 minuti di tempo effettivo. Sugli infortuni valuteremo".

TMW - Quanto conta la compattezza

"Non esistono problemi di compattezza: il pubblico ci ha dato una mano. Abbiamo bisogno del loro sostegno, e ci daranno una grande mano".

Come si fa da un punto di vista emotivo come si esce da questa situazione?

"Stiamo valutando tutto come intervenire tra infortuni e Nazionali. Il calendario non ci aiuta. Tutto ci deve condurre poi a non ripetere certi errori in futuro. Lo staff sta cercando di trovare una linea per evitare tutti questi infortuni".

Come si fa a tenere alta l'attenzione di fronte a certe partite?

"Contro il Parma non è una partita facile, la solita lotta nella quale bisognerà entrare in campo umili, e soprattutto essere lucidi. Poi ci sono gli aspetti positivi, è una squadra che sta reagendo all'interno delle partite nei momenti difficili della gara lotta".

Cosa ne pensa del ritorno di Scalvini?

"E' stato un po' improvvisato visto l'infortunio di Kristensen".

Quanto manca per vedere la vera Atalanta?

"Purtroppo creiamo poche occasioni in base a quello che è il nostro potenziale. La fase difensiva è sicuramente da migliorare. Ci vuole un percorso importante".

Che gara si aspetta?

"Il Parma è una situazione di classifica così solo perché ha una bassissima percentuale di occasioni sfruttate, perché gli emiliani sono pericolosi anche nel blocco basso nel 5-3-2. Ormai in Serie A tutte le partite sono toste e difficili".