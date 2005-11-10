Sarri non ferma l'emorragia: Atalanta bloccata e con poche idee. E lo stadio fischia

Fischi per Samardzic e Scamacca al cambio, fischi per tutti al 90': l'Atalanta non esce dalla crisi, non guarisce. Nella sfida di Conference League contro il modesto Kairat Almaty i bergamaschi sono parsi a lungo imballati, più nella testa che nelle gambe. Poche idee, tanta frenesia, pochi che tentano la giocata fino a prima dei cambi nella ripresa.

Sarri e le attenuanti che reggono poco

L'attenuante delle tante assenze regge fino ad un certo punto: spettava a Maurizio Sarri il compito di presentare una squadra adeguatamente pronta, concentrata e carica per una sfida che comunque era molto importante per ritrovare morale. A fine gara, parlando ai microfoni di Sky, il tecnico ha parlato proprio di attenuanti legate ai tanti giocatori fermi ai box, ma resta negli occhi l'immagine di una squadra impaurita, a lungo bloccata.

Sarri non ferma l'emorragia, dunque. E la New Balance Arena perde la pazienza fischiando sonoramente dopo il fischio finale. Non sarà stata questa la gara decisiva per il tecnico dell'Atalanta, ma servirà di più, molto di più, al di là degli assenti e di ciò che porterà il mercato. La squadra di stasera era sufficiente a fare una figura migliore con la squadra kazaka, che non ha rubato nulla a Bergamo.