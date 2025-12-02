Sarri: "Questa Lazio forse non è adattissima a me. Non possiamo avere velleità di classifica"

"In questa stagione non possiamo avere velleità di classifica, bisogna anche essere onesti con tutti". Parla così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, a due giorni dal match contro il Milan in Coppa Italia, approfondendo questioni relative alla classifica dei biancocelesti: "Ci deve servire per crescere, ci deve gettare una base di rosa su cui innescare qualche giocatore per vedere se poi ci può essere a breve di tornare a essere competitivi per livelli superiori. La nostra stagione si deve concentrare molto su questo".

Che messaggio vuole mandare ai tifosi?

"Il popolo laziale può avere qualche problematica nei confronti della società, ma quando entriamo all'Olimpico e loro sono lì l'apporto è enorme. Avevo estremamente paura dell'ultima gara fatta in casa proprio per questo motivo perché siamo abituati a essere sommersi dall'affetto e dal loro amore, giocare con una fetta dello stadio assente poteva essere pericolosissimo. Domani saranno di nuovo lì e con noi".

Sono stati i mesi più difficili della sua carriera?

"Sono stati difficili. Ti ritrovi con una squadra che forse non è adattissima alle tue caratteristiche, allora vai incontro alla squadra, ma poi stanno fuori anche 8 giocatori contemporaneamente. Ci sono state partite durissime da gestire, però il gruppo qualche soddisfazione l'ha data, anche per atteggiamento, per come si allenano, per come cercano di interpretare le partite".

