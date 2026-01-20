Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 21 giornate: podio tutto interista
Da primo a quinto, come un 5.5 può stravolgere la classifica: è il caso di Rasmus Hojlund, che non è riuscito a pungere contro il Sassuolo e si è visto superato da 4 giocatori. E così l'Inter si prende addirittura tutto il podio. Abbiamo preso in considerazione solamente coloro che hanno giocato più della metà delle partite.
1. Lautaro Martínez (Inter) 6.43 (21)
2. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.39 (14)
3. Marcus Thuram (Inter) 6.33 (15)
4. Rafael Leão (Milan) 6.30 (15)
5. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.26 (17)
SERIE A - 21ª GIORNATA
Pisa - Atalanta 1-1
83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)
Udinese - Inter 0-1
20' Lautaro Martinez
Napoli - Sassuolo 1-0
7' Lobotka
Cagliari - Juventus 1-0
65' Mazzitelli
Parma - Genoa 0-0
Bologna - Fiorentina 1-2
19' Mandragora (F), 45' Piccoli (F), 88 ' Fabbian (B)
Torino - Roma 0-2
26' Malen, 72' Dybala
Milan - Lecce 1-0
76' Fullkrug
Cremonese - Hellas Verona 0-0
Lazio - Como 0-3
2' Baturina, 24' e 49' Paz
CLASSIFICA
1. Inter 49
2. Milan 46
3. Napoli 43
4. Roma 42
5. Juventus 39
6. Como 37
7. Atalanta 32
8. Bologna 30
9. Lazio 28
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Cremonese 23
13. Parma 23
14. Torino 23
15. Cagliari 22
16. Genoa 20
17. Fiorentina 17
18. Lecce 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
MARCATORI
11 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Paz (Como) e Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
22ª GIORNATA
Inter - Pisa (23 gennaio, 20.45)
Como - Torino (24 gennaio, 15)
Fiorentina - Cagliari (24 gennaio, 18)
Lecce - Lazio (24 gennaio, 20.45)
Sassuolo - Cremonese (25 gennaio, 12.30)
Atalanta - Parma (25 gennaio, 15)
Genoa - Bologna (25 gennaio, 15)
Juventus - Napoli (25 gennaio, 18)
Roma - Milan (25 gennaio, 20.45)
Hellas Verona - Udinese (26 gennaio, 20.45)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.