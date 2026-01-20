Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 21 giornate: podio tutto interista

Da primo a quinto, come un 5.5 può stravolgere la classifica: è il caso di Rasmus Hojlund, che non è riuscito a pungere contro il Sassuolo e si è visto superato da 4 giocatori. E così l'Inter si prende addirittura tutto il podio. Abbiamo preso in considerazione solamente coloro che hanno giocato più della metà delle partite.

1. Lautaro Martínez (Inter) 6.43 (21)

2. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.39 (14)

3. Marcus Thuram (Inter) 6.33 (15)

4. Rafael Leão (Milan) 6.30 (15)

5. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.26 (17)

SERIE A - 21ª GIORNATA

Pisa - Atalanta 1-1

83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)

Udinese - Inter 0-1

20' Lautaro Martinez

Napoli - Sassuolo 1-0

7' Lobotka

Cagliari - Juventus 1-0

65' Mazzitelli

Parma - Genoa 0-0

Bologna - Fiorentina 1-2

19' Mandragora (F), 45' Piccoli (F), 88 ' Fabbian (B)

Torino - Roma 0-2

26' Malen, 72' Dybala

Milan - Lecce 1-0

76' Fullkrug

Cremonese - Hellas Verona 0-0

Lazio - Como 0-3

2' Baturina, 24' e 49' Paz

CLASSIFICA

1. Inter 49

2. Milan 46

3. Napoli 43

4. Roma 42

5. Juventus 39

6. Como 37

7. Atalanta 32

8. Bologna 30

9. Lazio 28

10. Udinese 26

11. Sassuolo 23

12. Cremonese 23

13. Parma 23

14. Torino 23

15. Cagliari 22

16. Genoa 20

17. Fiorentina 17

18. Lecce 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14

MARCATORI

11 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Paz (Como) e Pulisic (Milan)

7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)