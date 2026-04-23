Coppa Italia, gioia Lazio. Il Messaggero titola: "Motta prende tutto. La finale è tua"

La Lazio batte l'Atalanta ai calci di rigore e vola in finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Inter il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Il protagonista assoluto della serata di Bergamo è Edoardo Motta, giovane portiere biancoceleste autore di ben quattro calci di rigori parati ai nerazzurri: "Motta prende tutto. Lazio, la finale è tua", il titolo scelto oggi dalla prima pagina de Il Messaggero.

Questa l'analisi del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza stampa: "Sicuramente questa Lazio è tra le squadre le più grintose che io abbia mai allenato. Oggi la Lazio ha giocato una partita da gruppo vero, e in Coppa Italia abbiamo battuto avversari come Bologna e Milan che l'anno scorso erano in finale. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e siamo stati bravi a reagire contro una squadra tosta come l'Atalanta. Una partita non fa una stagione, ma esso ci permette di fare una finale. Mi devo basare su un percorso di tanti mesi. Futuro? Non ne abbiamo ancora parlato. Gila ha preso una botta al tendine. Valuteremo. Motta è un ragazzo maturo che sta dimostrando grandi cose. Parare 5 rigori su 6 in Serie A è qualcosa di clamoroso. Il ragazzo deve rimanere con i piedi per terra soprattutto su certi aspetti".