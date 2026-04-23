Esclusiva TMW Rubinho: “Juve favorita per il quarto posto. De Rossi ha capito l’ambiente Genoa”

“Ora la Juve gioca bene. È uscita dal momento di difficoltà e per il quarto posto è favorita rispetto al Como che credo lascerà qualche punto per strada”. Così a TuttoMercatoWeb.com Fernando Rubinho, ex portiere di - tra le altre - Juventus e Genoa.

E il suo ex Genoa?

“De Rossi ha dato serenità e ha fatto ritrovare lo spirito del Grifone: ha avuto la capacità di capire subito l’ambiente. Giusto ripartire da lui”.