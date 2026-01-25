Sassuolo-Cremonese, una sfida da vincere ma soprattutto da non perdere per entrambe

Sassuolo e Cremonese hanno tanto in comune. Non solo i 23 punti a testa in classifica, non solo l'etichetta di neopromossa dopo aver fatto benissimo nell'ultimo campionato di Serie B (i neroverdi da primi, i grigiorossi passando dai playoff), non solo due proprietà italiane e per certi verti visionarie come gli Squinzi e gli Arvedi. No, le due squadre che oggi si affrontano al Mapei Stadium hanno in comune anche un andamento praticamente simile in questa Serie A, con una partenza sprint, e un cammino con il freno a mano tirato nelle ultime settimane.

Una gara fondamentale

Il Sassuolo non vince dal 6 dicembre, la Cremonese dal 7. Nelle ultime 7 gare Sassuolo e Cremonese hanno pareggiato 3 volte e perso 4. La recente serie negativa comprende tre sconfitte consecutive per il Sassuolo, contro Juventus, Roma e Napoli, con un bottino di 6 gol subiti e zero segnati spinge la formazione di Fabio Grosso a cercare 'a tutti i costi' la vittoria ma anche la Cremo sa benissimo che la sfida di Reggio Emilia è di quelle importanti e che può rappresentare un bivio.

Chi perde è...perduto!

La squadra di Nicola ha mantenuto un andamento al di sopra delle aspettative, andando forse oltre i pronostici che la vedevano tra le principali candidate alla retrocessione, con momenti di difficoltà e cali di rendimento fisiologici in una lunga stagione. La sfida di quest'oggi tra Sassuolo e Cremonese si preannuncia nervosa e tesa, con le due squadre che più che spettacolo potrebbero offrire un confronto basato sulla tensione e sulla paura di perdere perché chi vince respirerà nuovo ossigeno, chi perde invece rischia di complicarsi la vita.