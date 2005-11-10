Sassuolo, D’Aversa nuovo allenatore. Domani la firma: tutti i dettagli

Il Sassuolo ha il suo nuovo allenatore. Domani Roberto D’Aversa firmerà il suo contratto con il club neroverde fino a giugno con opzione. In sostanza manca solo l’annuncio ufficiale visto che gli accordi verbali sono stati tutti raggiunti nel tardo pomeriggio. Insomma D’Aversa è pronto a cominciare questa sua nuova avventura dopo l’esperienza molto positiva nel finale della scorsa stagione alla guida del Torino. Il tecnico si metterà subito a lavoro nelle prossime ore cercando di sfruttare al meglio questa sosta, anche se diversi giocatori saranno impegnati con le rispettive Nazionali.

Il compito di D’Aversa non è comunque semplice anche perché dovrà subito far ripartire una squadra reduce da un solo punto nelle ultime 6 partite e con tante reti al passivo. Alla ripresa del campionato i neroverdi se la dovranno vedere con il Genoa al Mapei. Un calendario che nelle successive 4 partite prevede 3 scontri salvezza. Dopo il match con i rossoblù a Reggio Emilia arriverà il Napoli poi tre partite fondamentali in chiave salvezza nell’ordine contro Venezia e Lecce in trasferta e Parma in casa. Insomma il Sassuolo è chiamato subito ad una reazione con D’Aversa nuovo allenatore.