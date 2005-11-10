Under 21, Baldini: "Chivu e Fabregas allenatori bravi che fanno bene al calcio"

Silvio Baldini, ct dell'Under 21, parla delle prossime amichevoli contro Francia e Belgio. La prima venerdì, a Laval, contro i transalpini, e quindi lunedì a Livorno contro il Belgio: "Ho avuto la fortuna di essere al posto giusto nel momento giusto: ho detto cose che si sono avverate, i giovani li abbiamo ma mancava il coraggio. Tu non insegni quello che sai, quello che sei. Io mi ci ritrovo in questa frase, ho cercato di essere me stesso, di non aver nessuna remora di dire quello che penso. I giovani sono linfa vitale del nostro calcio e mi sono lanciato con tanto entusiasmo in questo ruolo. Devo dire che l’informazione ha dato una mano: voi della stampa avete parlato molto del fatto che il calcio era in un tunnel e l’unico modo di uscirne era fare riforme, avere più coraggio di lanciare giovani in prima squadra.

Le risposte sono state positive. Anche a livello di club. Penso a Chivu e Fabregas, allenatori bravi che fanno bene al calcio perché sanno insegnare, danno regole, non hanno paura a far giocare gente giovane. È un periodo in cui questi tecnici danno un grande contributo allo sviluppo del calcio, siamo fortunati che allenino qui. Speriamo che altri ne seguano l’esempio”.