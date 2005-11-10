Samp, prima stagionale per Conti. L'agente: "Una roccia che non smette di stupirci"

Dopo il lungo stop a seguito della ‘sutura meniscale esterna del ginocchio destro’ effettuata lo scorso maggio a campionato terminato, Francesco Conti è tornato a vedere il campo in occasione dell’ultimo fine settimana. Il centrocampista classe 2002, alla sua prima convocazione dell’anno, è infatti entrato nel finale della sfida vinta contro la Carrarese.

La felicità della sua agenzia

Un ritorno in campo atteso dal giocatore, dalla Sampdoria e dai suoi tifosi, oltre che dalla sua agenzia di procuratori, la Number 10 di Paolo Bordonaro, che sui propri canali social ha commentato così l’esordio stagionale di Conti: “Ecco il momento tanto atteso !!! 61’ minuto, mancano ancora circa 30’ minuti + recupero alla fine. Il mister chiama Francesco e gli dice che deve entrare. Sono passati quasi sei mesi dal primo intervento alla spalla e cinque mesi e mezzo dal secondo intervento al ginocchio. Per tutti noi un momento molto emozionante, con un po’ di trepidazione per come avrebbe risposto la spalla, il ginocchio, il fisico, la testa. Ma con Francesco non bisogna avere queste preoccupazioni, perché lui è una roccia e non finirà mai di stupirci. 35’ minuti di battaglia (soprattutto gli ultimi 20) con qualche bel contrasto “duro” e qualche iniziative che ci ha ricordato quello che è capace di fare. Fantastico!!! E ora facciamoci questi ulteriori 15 giorni di allenamento per prepararci al meglio al prossimo impegno”.