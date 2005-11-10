Il Bari risponde al Comitato dei Garanti: "Fornito un quadro informativo ampio e circostanziato"

Le parole del portavoce del Comitato dei Garanti Gaetano Sassanelli hanno fatto molto rumore a Bari tanto che la società è intervenuta con una nota ufficiale sui propri canali per fare chiarezza sulla situazione e rispondere alle parole espresse dall'avvocato.

La nota del Bari sulle parole di Sassanelli

SSC Bari comunica di aver fornito in data odierna riscontro all’ultima comunicazione del Comitato di Garanzia del 5 novembre scorso, cogliendo l’occasione per ribadire quanto segue.

La Società ha sempre assicurato la propria disponibilità a un’interlocuzione costruttiva con il Comitato e con l’Amministrazione Comunale, fornendo tempestivamente le informazioni richieste e trasmettendo la documentazione economico-finanziaria relativa all'esercizio pregresso, nonché il budget previsionale della stagione sportiva 2026-2027, unitamente alle evidenze attestanti l’impegno della proprietà a garantirne la copertura finanziaria, anche con riferimento alla perdita di esercizio. Ha inoltre illustrato, in occasione dell’incontro del 17 ottobre, le modalità di gestione dei contatti con soggetti terzi potenzialmente interessati all’acquisizione di azioni del Club, indicando i nominativi dei due Advisor attualmente operanti con mandato non esclusivo.

Gli unici documenti non trasmessi riguardano atti non pertinenti rispetto alle finalità informative del Comitato, ovvero documenti soggetti a specifici vincoli di riservatezza nei confronti di terzi, rispetto ai quali la Società ha comunque puntualmente illustrato le ragioni della mancata ostensione.

SSC Bari ritiene pertanto di aver fornito un quadro informativo ampio e circostanziato, dando riscontro alle richieste del Comitato nel rispetto delle proprie prerogative societarie e degli obblighi di riservatezza.

La Società conferma la propria disponibilità a proseguire un confronto sereno e costruttivo, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche autonomie, nell’interesse del Club e della città di Bari.