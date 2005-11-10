Serie A, la Flop 11 dopo 11 giornate: Caleta-Car e Geubbels tornano in formazione

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Serie A, la Flop 11 dopo 11 giornate: Caleta-Car e Geubbels tornano in formazioneFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:53Serie A
autore Gaetano Mocciaro
09.11.2026 20:53Serie A
Il difensore croato è uno dei simboli della crisi del Sassuolo. L'attaccante del Lecce lo specchio di una squadra che ha problemi nel reparto offensivo
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Due novità nella Flop 11 di Serie A dopo 11 giornate: in difesa Caleta-Car ritorna e toglie il posto a Vojvoda. In attacco Geubbels entra nel tridente sostituendo Geubbels. Questo il 4-3-3 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:
Arijanet Muric - (Sassuolo) 5.44
Christian Kabasele - (Udinese) 5.33
Duje Caleta-Car - (Sassuolo) 5.17
Diogo Carlos - (Parma) 5.25
Lorenzo Bernasconi - (Atalanta) 5.44
Mario Pasalic - (Atalanta) 5.50
Nicolò Fagioli - (Fiorentina) 5.55
Oumar Ngom - (Lecce) 5.55
Randal Kolo Muani - (Juventus) 5.28
Nikola Stulic - (Lecce) 5.07
Willem Geubbels - (Lecce) 5.33
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