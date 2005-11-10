Serie A, i migliori 5 portieri dopo 11 giornate: Stankovic si prende il comando

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Serie A, i migliori 5 portieri dopo 11 giornate: Stankovic si prende il comandoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 21:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
09.11.2026 21:08Serie A
L'estremo difensore del Venezia si è distinto anche nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese. Salgono Mandas e Carnesecchi
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Cambio al comando della classifica dei portieri di Serie A per rendimento: Filip Stankovic si conferma portiere di grandissima affidabilità e scalza Tornqvist, che esce addirittura dalla graduatoria. Guadagnano due posizioni Mandas e Carnesecchi, ne perde due Palmisani mentre Caprile è la new entry. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Filip Stankovic (Venezia) 6.45 (11)
2. Christos Mandas (Lazio) 6.41 (11)
3. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.36 (11)
4. Elia Caprile (Cagliari) 6.36 (11)
5. Lorenzo Palmisani (Frosinone) 6.36 (11)
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