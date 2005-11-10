Continua la maledizione del Sannazzari per l'Entella: ancora zero successi interni

Lo Stadio Enrico Sannazzari in questo primo scorcio di Serie B è diventato un fortino inespugnabile, ma al contrario rispetto ai desideri e alle speranze della Virtus Entella. Il club ligure, che attualmente si trova in zona play out con 10 punti conquistati, in casa è ancora a secco di vittorie nonostante già sei gare giocate fra quelle che dovrebbero essere le mura amiche.

Un dato che preoccupa

In queste sei gare la formazione di Roberto Chiappella che conquistato appena tre punti frutto di altrettanti pareggi, mentre nell’ultimo turno è arrivata la terza sconfitta casalinga ad opera di un Modena che nei primi dieci minuti ha chiuso la pratica senza poi permettere ai liguri di riaprirla. Un ko che si aggiunge a quelli, su misura, collezionati contro Cesena e Mantova. I pari invece sono arrivati contro Juve Stabia, Vicenza e Avellino. Molto meglio invece va in trasferta per la formazione di Chiappella che in cinque gare ha perso due volta, in casa del SudTirol e della Sampdoria, conquistando poi sette dei dieci punti complessivi.

Anche l’Arezzo non fa meglio

A parziale consolazione dei liguri c’è però una squadra di Serie B che sta facendo ancora peggio in queste prime undici gare. Si tratta del neopromosso Arezzo che in cinque gare ha raccolto appena due punti, pareggi senza reti contro Cremonese e Ascoli. In trasferta però i toscani hanno fatto meglio dei liguri con nove punti in sei gare giocate (tre vittorie e tre sconfitte) che permettono alla squadra di Cristian Bucchi di essere appena sopra la linea di galleggiamento.