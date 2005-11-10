Chi è Croci, il talento del 2010 di cui ha parlato oggi il ct Mancini in conferenza stampa

Quest'oggi Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa da Coverciano e tra gli argomenti sui quali si è soffermato c'è anche Federico Croci, talentuoso centrocampista offensivo classe 2010 che gioca con la Primavera della Fiorentina e del quale si fa un gran bel parlare in chiave futura. Ha detto di lui il ct: "È un 2010 e gioca coi 2007, ha qualità importanti. La Fiorentina ha giocatori bravi".

Chi è Croci: un profilo

Fantasista di soli 16 anni, ha fatto già il suo debutto nella prima squadra dei toscani subentrando in Coppa Italia ad agosto. Un ingresso in campo da record, visto che è il primo 2010 mai schierato in gare ufficiali da una squadra di Serie A. La Fiorentina ha studiato per lui un percorso preciso, che in questa stagione deve vederlo imporsi (sotto età) in Primavera, per poi guardare nei prossimi mesi ad eventuali varchi che dovessero aprirsi in prima squadra. Con anche un recente rinnovo di contratto fino al 2029, a chiarire la voglia di disegnare un percorso assieme. In un ruolo ancora da studiare: fantasista per vocazione, potrebbe inserirsi negli schemi del calcio moderno in un ruolo più decentrato, sulle fasce dell'attacco. Magari a sinistra, con licenza di rientrare sul destro per creare pericoli.

Per TMW è il 13° miglior giovane talento

Il talento di Croci è ben noto agli addetti ai lavori, le sue qualità vengono decantate da tempo da numerosi osservatori. Tanto che noi di TMW lo abbiamo posizionato piuttosto in alto, al 13° posto, nella nostra Top 100 dedicata ai migliori talenti del calcio italiano nati tra il 2005 e il 2010.