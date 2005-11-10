Da quando il commissario tecnico fa politica? Quella di Mancini è un’uscita fuori luogo

“Non mi crea imbarazzo, ma sicuramente non fanno una bella figura”. Roberto Mancini, alla prima conferenza stampa della settimana della Nazionale, scende in campo e risponde così a chi gli chiede cosa pensi dell’appoggio di Assocalciatori e Assoallenatori ad Adriano Galliani in vista delle prossime elezioni federali. Parole, per la cronaca, del tutto diverse da quelle pronunciate pochi giorni fa da Claudio Ranieri: il direttore tecnico della Nazionale, a domanda sulle elezioni, aveva risposto che in questo momento parlava solo con Giovanni Malagò e che non si interessava al resto. Una risposta diplomatica, forse. Ma la più corretta sul piano istituzionale, oltre a essere, anche per Mancini, la scappatoia più facile da un tema molto insidioso. Che invece il ct ha affrontato di petto.

Mancini per Malagò, e viceversa

Non è una sorpresa che il commissario tecnico, fortemente voluto da Malagò contro il parere di qualsiasi componente federale - e questa è stata una delle tante cause della crisi di consenso che ha portato allenatori, calciatori e diversi club di A sull’altro fronte -, si sia schierato in favore del commissario straordinario. Il rapporto tra i due è consolidato e peraltro al momento la scelta fatta da Malagò sta anche pagando. L’uscita di Mancini, però, è del tutto fuori dalla grammatica istituzionale e diplomatica interna al calcio italiano. Anzitutto, per una banalissima ragione: Mancini, oggi, è il ct di tutti. E il suo ruolo prevederebbe, proprio come Malagò ha sempre detto di fare, di “volare più alto” delle questioni contingenti. Anche per non mandare ai tifosi l’immagine di un calcio ancora più spaccato di quello che è. Semplicemente, non sta al ct commentare l’attualità politica: non è stato scelto per questo, non è opportuno che lo faccia. E poi c’è una questione molto più spicciola.

E se vincesse Galliani?

Mancini è il ct di tutti. E lo sarebbe comunque, ma dopo l’uscita di oggi la convivenza sarebbe ancora più difficile se dopo il 14 dicembre - data delle prossime elezioni - cambiasse l’inquilino di via Allegri. Siamo sicuri che nessuno, tanto più se la Nazionale continuasse ad andare bene, chiederebbe la “testa” del ct, nemmeno calciatori e allenatori: sarebbe, quello sì, una brutta figura. Però oggi Mancini è sceso in politica e ha fatto una scelta di campo, peraltro evitabilissima perché gli sarebbe bastato davvero poco. E quando si entra in politica se ne accettano i rischi.