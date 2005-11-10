Serie A, i migliori 5 difensori dopo 11 giornate: le romane si prendono le prime 4 posizioni

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Serie A, i migliori 5 difensori dopo 11 giornate: le romane si prendono le prime 4 posizioniFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 21:23Serie A
autore Gaetano Mocciaro
09.11.2026 21:23Serie A
Roma e Lazio dominano la classifica di rendimento, con i giallorossi che occupano le prime due posizioni. Carlos Augusto "intruso"
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Emanuele Lulli stacca il compagno di squadra Leonardo Balerdi è si gode la pausa nazionali come miglior difensore della Serie A in solitaria. Guadagna una posizione Nuno Tavares, entra in classifica Hermoso mentre esce Jacobo Ramon. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Emanuele Lulli (Roma) 6.75 (6)
2. Leonardo Balerdi (Roma) 6.71 (7)
3. Nuno Tavares (Lazio) 6.50 (10)
4. Mario Hermoso (Roma) 6.45 (10)
5. Carlos Augusto (Inter) 6.44 (9)
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