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Ufficiale

Padova, ecco Di Taranto: è il nuovo amministratore delegato. Prende il posto di Bianchi

Ufficiale
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:34Serie B
09.11.2026 19:34Serie B
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Dopo aver lasciato il ruolo di direttore generale al Cesena, per il dirigente c'è la nuova avventura in Veneto. Nominato anche il nuovo Consiglio d'Amministrazione
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo l'annuncio dell'addio di Alessandra Bianchi arrivato in mattinata, il Padova ha ufficializzato l'arrivo in dirigenza di Corrado Di Taranto che nei giorni scorsi aveva risolto il suo rapporto con il Cesena. Il club biancoscudato ha inoltre annunciato la composizione del nuovo Consiglio d'Amministrazione con Peghin che resta presidente e Giovanni Banzato, figlio del patron, che sarà suo vice.

La nota del Padova su Di Taranto

Il Calcio Padova comunica che Corrado Di Taranto è il nuovo Amministratore Delegato della società. Il dirigente assume l’incarico da oggi, 9 novembre.

Laureato in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, Di Taranto vanta più di vent’anni di esperienza nel calcio professionistico italiano. Arriva a Padova dopo oltre due anni alla direzione generale del Cesena FC, che ha guidato dal luglio 2024 con la responsabilità della gestione strategica e operativa del club.

Prima di Cesena è stato segretario generale del ChievoVerona dal 1999 al 2007 e direttore operativo del Parma per otto stagioni. Nel 2020 è tornato al ChievoVerona come direttore generale. Ha poi ricoperto lo stesso ruolo al Trento nella stagione 2022/23 e alla SPAL in quella successiva.

La società comunica inoltre la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che si insedia dal 9 novembre:

Francesco Peghin – Presidente
Giovanni Banzato – Vicepresidente
Corrado Di Taranto – Amministratore Delegato
Moreno Beccaro – Consigliere, imprenditore
Moreno Mancin – Consigliere, docente di Economia aziendale all’Università Ca’ Foscari di Venezia
Alberto Borgherini – Consigliere, dottore commercialista
Oliviero Pessi – Consigliere, avvocato

Il Calcio Padova ringrazia i consiglieri uscenti Gianni Potti e Giampaolo Salot per il lavoro svolto in questi anni e per la passione con cui hanno servito i colori biancoscudati.

A Corrado Di Taranto il benvenuto di tutta la famiglia biancoscudata e l’augurio di buon lavoro.

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