Serie A, la Top 11 dopo 11 giornate: la Roma domina e 3/4 della difesa è sua

Quattro novità nella Top 11 di Serie A con Filip Stankovic che diventa il nuovo portiere e prende il posto di Tornqvist. In difesa il 7.5 di Hermoso contro il Sassuolo gli vale l'ingresso in squadra: gli cede la maglia da titolare Jacobo Ramon e il quartetto è composto per 3/4 da romanisti. Sulla trequarti Dybala e Cisse rimpiangono Nico Paz e Kvernadze. Questo il 4-2-3-1 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:

Filip Stankovic - (Venezia) 6.45

Emanuele Lulli - (Roma) 6.75

Leonardo Balerdi - (Roma) 6.71

Mario Hermoso - (Roma) 6.45

Nuno Tavares - (Lazio) 6.50

Manu Kone - (Roma) 6.79

Adrien Rabiot - (Milan) 6.78

Diego Moreira - (Milan) 6.92

Paulo Dybala - (Roma) 6.92

Alphadjo Cisse - (Milan) 6.92

Gustavo Varela - (Monza) 6.80