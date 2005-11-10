Serie A, la Top 11 dopo 11 giornate: la Roma domina e 3/4 della difesa è sua

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Serie A, la Top 11 dopo 11 giornate: la Roma domina e 3/4 della difesa è suaFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:38Serie A
autore Gaetano Mocciaro
09.11.2026 20:38Serie A
Cinque giocatori giallorossi nella formazione ideale di Serie A. Spicca il contributo nella retroguardia con la presenza di Lulli, Hermoso e Balerdi
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Quattro novità nella Top 11 di Serie A con Filip Stankovic che diventa il nuovo portiere e prende il posto di Tornqvist. In difesa il 7.5 di Hermoso contro il Sassuolo gli vale l'ingresso in squadra: gli cede la maglia da titolare Jacobo Ramon e il quartetto è composto per 3/4 da romanisti. Sulla trequarti Dybala e Cisse rimpiangono Nico Paz e Kvernadze. Questo il 4-2-3-1 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:
Filip Stankovic - (Venezia) 6.45
Emanuele Lulli - (Roma) 6.75
Leonardo Balerdi - (Roma) 6.71
Mario Hermoso - (Roma) 6.45
Nuno Tavares - (Lazio) 6.50
Manu Kone - (Roma) 6.79
Adrien Rabiot - (Milan) 6.78
Diego Moreira - (Milan) 6.92
Paulo Dybala - (Roma) 6.92
Alphadjo Cisse - (Milan) 6.92
Gustavo Varela - (Monza) 6.80
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