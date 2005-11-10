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Niente Azerbaigian per Mezzotero: l'attaccante si infortuna con la Samp e resta a Genova

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 20:34Serie B
09.11.2026 20:34Serie B
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La Federcalcio azera con una nota sui propri canali ufficiali comunica la sostituzione dell'attaccante a causa di un problema fisico. L'Italia può ancora sperare
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Sfuma per questo 2026 l’esordio dell’attaccante Lorenzo Mezzotero con l’Azerbaigian. Il classe 2008 era stato infatti convocato dal ct azero Aykhan Abbasov per le sfide contro Liechtenstein (in Nations League) e Andorra (amichevole) in programma in questa pausa. Due gare a cui però non potrà partecipare visto l’infortunio subito con la maglia della Sampdoria contro la Carrarese che gli impedirà di prendere parte a questo raduno. Resta dunque aperta la possibilità per l'Italia di convocarlo in futuro visto che al momento il calciatore ha solo vestito la maglia dell'Under 21 del paese ex sovietico e mai quella della Nazionale maggiore dove era stato convocato per la prima volta in questa occasione.

La nota dell’Azerbaigian per Mezzotero

Lo comunica la Federcalcio azera con una nota sui propri canali ufficiali annunciando anche il nome del suo sostituto: “Il nostro giocatore della nazionale Lorenzo Mezzotero si è infortunato nell'ultima partita di campionato. Lorenzo Mezzotero è stato escluso dalla nazionale a causa di un infortunio. Al suo posto è stato convocato Agazadash Salyanski, giocatore dell'Araz-Nakhchivan”.

Il rapporto fra Mezzotero e l’Azerbaigian

L’attaccante finora ha rappresentato a livello giovanile l’Azerbaigian visto che lì ha trascorso una parte importante della propria infanzia, vestendo le maglie di Qarabag e Neftchi per poi fare ritorno in Italia nel 2020, dopo aver lasciato il Canada. Mezzotero ha però anche passaporto italiano, essendo nato a Monza, e per questo potrebbe profilarsi una sfida fra Azerbaigian e Italia per assicurarsi le sue prestazioni future. In un’intervista rilasciata a marzo scorso il giocatore aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto rappresentare il paese ex sovietico in futuro anche se forse non immaginava neanche lui così presto. “Mi piacerebbe giocare nella nazionale azera, sarebbe un onore per me. Ho giocato lì nella mia infanzia, ho ancora amici e amo l’Azerbaigian per questo c’è una reale possibilità di giocare per loro. - furono le sue parole - Mi sento pronto per giocare con quella nazionale, sarebbe un onore per me come lo sarebbe giocare per l’Italia”.

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