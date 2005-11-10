Sassanelli sul Bari: "Impossibile andare avanti col lavoro. De Laurentiis ha tolto la maschera"

Il portavoce del Comitato dei Garanti del Bari Gaetano Sassanelli è tornato a parlare delle vicende societarie del club pugliese facendo il punto della situazione: “Abbiamo registrato l'impossibilità di portare a compimento il nostro lavoro. Non potevamo consentire di dare delle coperture morali a chi non voleva adempiere agli impegni assunti. - spiega Sassanelli a Telebari attaccando la proprietà De Laurentiis - Abbiamo dovuto prendere atto che non c'era una reale e concreta disponibilità ad assolvere agli impegni. Quando abbiamo chiesto la documentazione, ci è stato assicurato che ci sarebbe stata fornita”.

La mancanza della documentazione

Sassanelli spiega che solo la prima parte della documentazione richiesta è arrivata sul tavolo: “Ci è stata fornita una prima parte, abbiamo fatto una nuova lettera spiegando che c'era stato un equivoco e mancavano alcune cose. Poi ci è stata mandata una cartuccella che non aveva nessun valore. - prosegue il protavoce come riporta Tuttobari.com - Come ad esempio la delibera della Filmauro per sanare la condizione economica della società. Ma questo lo sapevamo già. Peraltro, c'erano dei passaggi assolutamente irriguardosi. Quando si dice 'quello che vi abbiamo mandato, basta', senza spiegare, approcciandosi in questo modo, non può essere accettato".

Sulle prossime mosse

"La squadra è patrimonio della città e loro devono dare conto e giustificazioni di ciò che fanno. Questa era la nostra funzione, controllarli, incalzarli. Va bene lo stesso, può servire a togliere la maschera. - conclude Sassanelli - Se vuoi vendere, non hai difficoltà ad essere trasparente ed essere sostenuto dalla piazza. Loro sono contro tutti quanti. Data room? Era un contenitore dove sarebbero confluite tutte le informazioni riguardanti la vendita della società. Nessuno voleva andare al di là del proprio perimetro. Hanno parlato di advisor, non abbiamo saputo nulla".