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La Premier bussa per Alphadjo Cisse: no del Milan al Brighton, si pensa già al rinnovo

Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 19:45Serie A
09.11.2026 19:45Serie A
Fonti preferite
La Premier League è il pericoloso numero uno per la rivelazione rossonera, fresca di convocazione in Nazionale Maggiore
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan sta respingendo diverse proposte verbali per Alphadjo Cisse, dicendo di no a vari club tra cui in particolare il Brighton in Premier League. La società rossonera intende blindare l'attaccante classe 2006 ed è pronta a rinnovargli e adeguargli il contratto, attualmente in scadenza nel 2030, svela Matteo Moretto.

Numeri incredibili in questo inizio di stagione: premiata la fiducia di Amorim

Protagonista di un avvio di stagione da cinque gol in nove partite e fresco di convocazione in Nazionale con Mancini, il giovane talento viene considerato un profilo eccezionale. Nel discorso viene riconosciuto grande merito alla dirigenza Furlani-Moncada per averlo strappato al PSV quando la trattativa con gli olandesi era ormai definita, sfruttando la volontà del calciatore che ha scelto subito i rossoneri.

Pagato 8 milioni di euro dopo che in passato il Verona di Setti ne chiedeva 4 o 5 prima ancora del suo debutto in prima squadra, il suo acquisto è stata una scommessa clamorosamente vinta per il club rossonero e per Igli Tare, che in quel momento era il reggente dell'area sportiva, prima del repulisti di fine stagione.

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