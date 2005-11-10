Furto in casa di Izzo dell'Avellino: rubati denaro e preziosi. Indagini in corso

Nella scorsa notte il difensore dell'Avellino Armando Izzo ha vissuto una brutta disavventura. Dei ladri infatti si sono introdotti nella sua casa, situata in un parco residenziale privato a Napoli, e hanno sottratto denaro e oggetti di valore il cui ammontare non è stato ancora quantificato. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile che ha già acquisito le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'appartamento per ricostruire la dinamica del colpo e risalire agli autori. Da alcuni filmati avrebbero rilevato la presenza di almeno un paio di individui all'interno del parco durante le ore notturne.