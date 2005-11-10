Retroscena Inter, Chivu a colloquio con la squadra dopo il ko nel derby: cosa è emerso

Il derby perso contro il Milan lascia inevitabilmente il segno in casa Inter. Il 3-1 di San Siro, arrivato al termine di una gara condizionata soprattutto da un approccio troppo morbido e da un avvio shock, rappresenta il primo ko in campionato per la squadra di Cristian Chivu. Una battuta d'arresto che riporta a galla vecchie fragilità e riapre gli interrogativi sull'atteggiamento di un gruppo che, rispetto alla passata stagione, sembra aver smarrito parte di quella fame e di quella determinazione che lo avevano reso vincente. Lo stesso tecnico nerazzurro, nel post-partita, non ha nascosto la necessità di ritrovare cattiveria agonistica, umiltà e attenzione.

Confronto Chivu-squadra

Proprio per provare a invertire la rotta, La Gazzetta dello Sport racconta come Chivu al termine del match si sia confrontato con la squadra, cercando di capire come e dove intervenire per evitare che le difficoltà emerse nel derby si trasformino in un problema più profondo. Nessun litigio, nessuna tensione particolare o resa dei conti nello spogliatoio, racconta la rosea, ma soltanto un confronto costruttivo, nel quale il tecnico ha chiesto ai suoi di non concedere più regali agli avversari. Dal canto loro, i giocatori hanno assicurato di non aver smarrito quella fame che appena cinque mesi fa li aveva portati a conquistare Scudetto e Coppa Italia. Un concetto ribadito anche pubblicamente da Nicolò Barella, che dopo la sconfitta ha invitato il gruppo a guardarsi in faccia e ripartire.

Risposte dal campo

Adesso, però, serviranno risposte concrete sul campo. Tra la trasferta di domani contro il Feyenoord e l'impegno di domenica contro il Como, l'Inter è chiamata a dimostrare di aver recepito il messaggio del proprio allenatore e di saper reagire, come peraltro è spesso riuscita a fare dopo un risultato negativo. L'obiettivo è arrivare alla sosta di novembre con maggiore serenità, lasciandosi alle spalle le scorie del derby e ritrovando quegli stimoli, quell'umiltà e quella determinazione che sembrano essersi progressivamente smarriti nel corso di un autunno caratterizzato da troppi alti e bassi.