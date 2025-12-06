Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo-Fiorentina 3-1, le pagelle: Muharemovic sontuoso. Viola, che disastro

Sassuolo-Fiorentina 3-1, le pagelle: Muharemovic sontuoso. Viola, che disastroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 17:04Serie A
Niccolò Righi

Sassuolo-Fiorentina 3-1

SASSUOLO (a cura di Luca Esposito)

Muric 5,5 - Inizio molto negativo per il portiere del Sassuolo che, con un'uscita avventata e fuori tempo, frana su Parisi causando il rigore. Ordinaria amministrazione nella ripresa.

Walukiewicz 6,5 - In teoria doveva essere una valida alternativa ai difensori centrali, invece Grosso lo ha inventato terzino e i risultati gli stanno dando ragione. Altra prestazione molto positiva. Dall'80' Coulibaly sv.

Idzes 6,5 -A Venezia ha fatto vedere ottime cose e si sta ripetendo anche con la maglia del Sassuolo crescendo partita dopo partita. Attentissimo in marcatura su Kean.

Muharemovic 7 -Altra prova sontuosa per un calciatore di cui si sta parlando molto poco, ma che sta facendo la differenza. Si piazza a uomo su Kean e non sbaglia un solo intervento, poi gli si chiede di giocare in anticipo su Gudmundsson ed esegue perfettamente il compito. Segna il gol del vantaggio dopo aver scaldato i guantoni a De Gea con un tiro dalla distanza.

Doig 6 -La Fiorentina spinge molto sulle fasce e ha meno possibilità di sovrapporsi rispetto al solito. Quando lo fa mostra intraprendenza e buona tecnica.

Koné 7 - Il gol, favorito da una clamorosa disattenzione della retroguardia viola, è meritato riconoscimento dopo una gara di grandissimo sacrificio dal punto di vista tattico. A tratti a uomo su Fagioli, a tratti più basso per raddoppiare su Gudmundsson. Sempre efficace.

Matic 6 - Il "professore" forse si vede un pochino di meno rispetto alle gare precedenti, quando il suo apporto in zona offensiva era risultato prezioso in termini di gol e di assist. Tuttavia il suo lavoro oscuro sulla mediana è stato assolutamente determinante.

Thorstvedt 6 - Il giallo subito dopo pochi minuti in una gara molto fisica e ricca di contrasti poteva avere un peso specifico importante, invece si gestisce con bravura e si applica bene in entrambe le fasi.

Volpato 7 - Chiamato a sostituire Berardi (non propriamente uno degli ultimi arrivati), risponde presente con il gol che vale il provvisorio 1-1. Ne segna un altro, ma commette fallo e gli viene annullato. Mette Kone in condizioni di chiudere la gara. Dall'80' Pierini sv

Pinamonti 5,5 - Non gioca una gran gara, va detto che non gli arrivano tanti palloni in area di rigore. Sgomita con i centrali avversari, ma non brilla. Esce per infortunio, si spera nulla di grave. Dal 55' Cheddira 6 - Qualche accelerazione interessante.

Laurienté 5 - In una squadra che gioca a memoria e che ha una classifica eccellente non riesce proprio a brillare la stella di un calciatore che, in verità, aveva fatto maluccio anche nella sua ultima esperienza in A. Fuori dal gioco, a tratti prevedibile. Viene giustamente sostituito dopo sessanta minuti. Dal 55' Fadera 6 - Incide e fa bene quanto gli viene chiesto

Fabio Grosso 7 la promozione a suon di record, ora una classifica invidiabile pur essendo una neopromossa. In questo Sassuolo c'è tanto di un allenatore che sta scrivendo importanti pagine di storia. Grande rimonta e prova tatticamente di spessore.

FIORENTINA (a cura di Niccolò Righi)

De Gea 5 - Dopo Leao e Kostic, viene beffato da un altro tiro dalla distanza in cui non è perfetto, nonostante la leggera deviazione di Ranieri. Non esce sul raddoppio di Muharemovic.

Comuzzo 5,5 - Si sgancia meno rispetto a Pongracic e spesso lascia Dodo senza appoggio, ma dei tre dietro è il migliore in fase difensiva.

Pablo Marì 5 - Tiene piuttosto bene Pinamonti finché il numero 99 resta in campo ma quando entra Cheddira perde il punto di riferimento e lascia delle voragini in mezzo.

Ranieri 5,5 - Ingenuo e sfortunato in occasione della rete del pareggio di Volpato, dove si fa passare sotto le gambe il tiro dell'esterno classe 2003. Dal 63' Viti 4,5 - Vanoli lo butta nella mischia e lui si fa trovare completamente fuori posizione già dopo 5 minuti in occasione del tris di Koné.

Dodo 4,5 - Costantemente contenuto da Doig in fase offensiva, spesso in difficoltà su Laurienté in fase di non possesso. Tanti appossi sbagliati, rallenta spesso l'azione mandando su tutte le furie il proprio allenatore. Dal 84' Kouamé S.V.

Sohm 5 - Prova a mettere Kean davanti alla porta senza accorgersi che sulla destra stava arrivando Dodo tutto solo. Anche lui non è perfetto in occasione del gol di Muharemovic. Dal 45' Ndour 4,5 - Non fa diga, non si vede davanti, sbaglia diversi palloni: un ingresso difficile da giustificare.

Fagioli 5 - Ancora schierato in cabina di regia, ancora una prestazione impalpabile sotto tutti i punti di vista. Dal 63' Piccoli 5 - Ha mezz'ora per provare a ribaltare l'inerzia della partita ma non riesce ad incidere, toccando pochissimi palloni spesso lontano dalla porta.

Mandragora 6 - Trasforma subito con freddezza glaciale il rigore ma si fa anticipare malamente da Muharemovic in occasione della rete del raddoppio neroverde e cala nella ripresa.

Parisi 5,5 - Vanoli aveva chiesto più presenza in area e lui si fa trovare pronto dopo pochi minuti anticipando Muric di testa e facendosi travolgere per il calcio di rigore che sblocca il match. Non è perfetto nella marcatura sul pari di Volpato. Dal 63' Fortini 6 - Prova a portare un po' di verve in un secondo tempo che i compagni hanno deciso di non giocare.

Gudmundsson 4,5 - Ha l'ordine di stare più dentro al campo e di agire tra le linee dei neroverdi ma nel corso del match non lo si vede mai: nessun dribbling, nessuna invenzione per i compagni, niente di niente.

Kean 5 - Mandragora gli 'scippa' il rigore e lui sembra arrabbiarsi. Isolatissimo nella prima frazione, prova a farsi vedere maggiormente nella ripresa ma i compagni non lo aiutano.

All. Vanoli 4,5 - Riparte ancora dalla difesa tre e sceglie Fagioli in cabina di regia e Gudmundsson come partner di Kean. La squadra parte forte ma alla prima occasione degli avversari si scioglie come neve al sole, mostrando una preoccupantissima condizione psicologica. Il gol in extremis di Muharemovic mette la definitiva pietra tombale sulla Fiorentina, che nel secondo tempo non scende nemmeno in campo e viene umiliata anche con il tris.

