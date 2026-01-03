Sassuolo, Grosso: "Ci portiamo a casa questo punto, si poteva esser più incisivi"

L'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la gara pareggiata contro il Parma:

Nel finale avete subito il Parma?

"Noi ci prepariamo sempre per provare a superare gli avversari, altre volte abbiamo ceduto nel finale, invece bisogna esser bravi a riconoscere fino a che punto andare a cercare la vittoria e fino a che punto invece va bene il pareggio. E' stata una partita equilibrata contro una squadra con delle belle qualità. Abbiamo mostrato anche noi alcune doti, abbiamo cercato di creare i presupposti per portarla a casa. Penso che nei numeri e nel gioco il pareggio sia stato il risultato giusto, ce lo portiamo a casa e guardiamo avanti".

Nel primo tempo il Parma si è difeso bene, è mancata velocita nel possesso?

"Abbiamo fatto buone cose secondo me, abbiamo creato i presupposti per avere azioni da gol. Ne abbiamo avuta una importante su corner, nel finale c'è stato anche il tiro con Laurienté dopo un bello scambio. Non è mai facile soprattutto quando ti aspettano in quella maniera. Abbiamo fatto cose positive, altre si potevano far meglio, come al solito cercheremo di lavorare per migliorarci".

Viste le tante assenze, oggi è toccato a Fadera a destra, poi è subentrato Cheddira. La sua valutazione:

"Faccio solo valutazioni generali, ho avuto grande disponibilità del ragazzo, si sta applicando in un ruolo che non è il suo preferito. Ha fatto buone cose, ha avuto buoni spunti, peccato perché a livello di squadra negli ultimi sedici metri si poteva incidere in maniera diversa, trovando tempi migliori. Guardiamo già alla prossima".

Un pareggio che vi avvicina all'obiettivo?

"E' una partita che abbiamo provato a vincere, a tratti abbiamo fatto bene e a tratti abbiamo sofferto. Nel finale non abbiamo più concesso il fianco portandoci a casa quello che la partita ci ha dato".