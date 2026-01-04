Sassuolo-Parma accontenta tutti (e nessuno): la doppia analisi di Grosso e Cuesta

Derby emiliano intenso e combattuto al Mapei Stadium, dove Sassuolo e Parma si sono divisi la posta con un pareggio che fotografa fedelmente l’andamento del match. Neroverdi più brillanti a tratti, ducali capaci di restare sempre agganciati alla partita: ne esce un 1-1 maturato al termine di una gara viva, giocata a viso aperto e rimasta in equilibrio fino all’ultimo. Il Sassuolo sblocca il risultato nel primo tempo con l’incornata di Thorstvedt su cross di Walukiewicz, ma il Parma reagisce senza scomporsi e trova il pari con un gran sinistro di Pellegrino dopo il recupero alto di Circati. Nella ripresa crescono i padroni di casa, vicini al nuovo vantaggio con Doig fermato dal palo, mentre Muric è decisivo su Pellegrino ed Estevez nel finale. Un punto a testa che muove, seppur parzialmente, la classifica di entrambe.

L'analisi di Cuesta

Nel post partita, mister Carlos Cuesta ha letto il pareggio finale come il risultato di una gara dai molti volti: "Secondo me ci sono stati dei momenti diversi nella gara, diverse partite nella partita. Nel primo tempo abbiamo avuto più possesso ma quando non riuscivamo a finire la giocata potevamo soffrire in ripartenza e non siamo riusciti a gestire meglio quei momenti". L’allenatore del Parma sottolinea anche l’andamento della ripresa: "A inizio secondo tempo siamo stati bassi nei primi 20 minuti, ma loro non sono riusciti a creare occasioni. Negli ultimi 25 minuti, invece, abbiamo gestito meglio il pallone e avuto situazioni che ci potevano portare alla vittoria". Il giudizio finale resta equilibrato: "La partita è stata bilanciata, ci prendiamo il punto e ora pensiamo all’Inter".

L'analisi di Grosso

Anche mister Fabio Grosso legge il pareggio come il risultato più aderente a quanto visto in campo, pur con qualche rammarico. "Pareggiare meglio di perdere? Se fossimo riusciti a farlo anche in altre circostanze la nostra classifica sorriderebbe anche di più", ammette il tecnico, sottolineando però l’importanza dell’atteggiamento dei suoi. "La bravura è provare a portare a casa i punti, poi quando non ci riesci guardi avanti e pensiamo alla prossima". L’allenatore del Sassuolo analizza quindi l’andamento della partita: "Ci abbiamo provato di più nella prima frazione, abbiamo concesso il fianco sul gol. Abbiamo iniziato di nuovo bene, nel finale avevamo speso tanto e loro sono venuti su a crearci delle difficoltà". Infine, il bilancio complessivo: "Siamo stati bravi a capire i momenti e a portarci a casa questo pareggio, che è il risultato più giusto".