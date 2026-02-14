Grosso difende Pinamonti: "Valuto a prescindere dai numeri. Ha qualità per far bene sempre"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto come di consueto alla vigilia del match contro l'Udinese, parlando di Andrea Pinamonti, che non segna da novembre, ma che sta facendo un lavoro sporco importantissimo in ogni partita. Al tecnico è stato chiesto se fosse più indicato M'bala Nzola per il suo gioco: "Non ho risposte perché mi piace proporre quello che stiamo proponendo e Andrea penso abbia le qualità per far bene in tutte le partite. Io e lui sappiamo che si può sempre fare meglio, ce lo dicevamo anche quando tutto girava nel verso giusto, provo a fare valutazioni a prescindere da come finiscono le partite e dai numeri".

Com'è lavorare con un grande manager come Carnevali?

"Io sono contento di lavorare con un grande manager come Carnevali perché ogni volta che ci confrontiamo è motivo di stimolo e miglioramento e questo è importante nel mio lavoro e sono contento di esser stato scelto da lui per affrontare questa esperienza all'interno di un club serio con una proprietà solida e ambiziosa come la nostra".

