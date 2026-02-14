Domani Torino-Bologna, i convocati di Italiano: tre assenze per i rossoblù
TUTTO mercato WEB
Vincenzo Italiano ha convocato 21 calciatori per la partita di domani contro il Torino, gara valida per la 25^ giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù, nel momento più delicato da quando è a Bologna, dovrà rinunciare a Lorenzo De Silvestri e Torbjørn Heggem, oltre a Tommaso Pobega, out per squalifica. Di seguito l'intera lista con tutti i calciatori a disposizione:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski
Difensori: Casale, Helland, Lucumi, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe
Altre notizie Serie A
Live TMWUdinese, Runjaic: "Dobbiamo imparare dalle sconfitte. Zaniolo? Sugli attaccanti non rivelo nulla"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile