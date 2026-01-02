Per Matic il Sassuolo è da Europa, Grosso: "D'accordo con lui, da capire cosa manca"

“Ci mancano piccoli dettagli per essere una squadra di Champions o Europa League. “Così, nei giorni scorsi, Nemanja Matic ha lanciato la candidatura del Sassuolo per un piazzamento nelle coppe europee. In conferenza stampa, alla vigilia della partita con il Parma, il tecnico neroverde Fabio Grosso ha commentato le dichiarazioni del centrocampista ex Manchester United: "La classifica la guardo e la conosco, sono consapevole di quelle che sono le caratteristiche e le qualità per rispetto di quello che andiamo ad incontrare, poi posso essere d'accordo con lui ma dipende cosa sono questi particolari.

Per me ci sono delle belle potenzialità, in certi ruoli stiamo dimostrando di avere certi giocatori, Nemanja lo sapevamo già, altri ragazzi stanno dimostrando un potenziale importante, poi per raggiungere certi obiettivi c'è la necessità della squadra, poi io sono ambizioso e mi piace andare oltre, ma lavoro nella realtà e so quello che vogliamo senza metterci mai freni perché se continuiamo così sono il primo a essere contento.

So benissimo che il campionato è difficile, le partite sono complesse, invece ci vuole equilibrio per provare a vincere la gara che arriva e arrivare alla fine per raggiungere quello che vogliamo".

La conferenza stampa di Fabio Grosso.