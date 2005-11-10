Orsato spiega le nuove direttive: "L'arbitro deve sparire, come Massa in Roma-Inter"

Nella città di Trento è in corso il Festival dello Sport, edizione 2026. Intervistato da Arianna Ravelli e Matteo Dalla Vite, il Responsabile Commissione Arbitri Nazionale Serie A e Serie B, Daniele Orsato, ha parlato al panel "Professione arbitro". Ecco di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Orsato spiega le novità

Orsato fa capire che qualcosa è cambiato: "Cosa è entrato nella testa dei giocatori? Che se sto giù, la mia squadra deve giocare in 10 per un minuto e lì può prendere gol. L'introduzione dell'IFAB ha smosso il movimento per avere un gioco più veloce. Certo, i miei arbitri sono stanchi morti. Sono lì che devono contare tutto a mente, stanca da morire. Non è troppo, perché vediamo i risultati".

Al contempo non nega gli errori e traccia la via anche per l'utilizzo del VAR: "Abbiamo fatto degli errori che non sono accettabili e ci lavoriamo. Sulla Play Station: sono quei contatti che ci portavano a revisionare all'infinito e a forza di riguardare il contatto ti sembrava rigore. Se devo stare qui a spiegare che la trattenuta di Kalulu a Rowe in Juventus-Atalanta è rigore vi offenderei. Ci sono altri episodi che possiamo discutere e lì il VAR non deve intervenire, perché decide l'arbitro in campo. Se il VAR interviene solo sul chiaro ed evidente errore? Il VAR è nato per il chiaro ed evidente errore. Uno può chiedere: qual è? Sono quegli errori sui quali non siamo intervenuti in queste prime 5 giornate e che abbiamo detto che sono stati errori".

Un esempio calzante: “La responsabilità di essere protagonisti di questo cambiamento? No, no, no, noi non dobbiamo essere protagonisti dello spettacolo. Mi piace di più il termine 'scomparire'. Ero a visionare Massa in Roma-Inter, che è scomparso in campo. Protagonisti no, ma pronti all'intervento. Per esserlo bisogna capire di calcio ed essere allenato".