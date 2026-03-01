Sassuolo, Muharemovic: "Qui non si perde energia. Dobbiamo fare il massimo"
Le parole di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio del secondo tempo della sfida contro l'Atalanta che vede i neroverdi in vantaggio: "L'energia c'è, qui non si perde energia. Dobbiamo fare il massimo fino alla fine, fino all'ultimo secondo".
