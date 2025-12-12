Fiorentina, tre note positive che Paolo Vanoli si porta dietro dalla vittoria con la Dinamo Kiev

Nel giorno in cui la fiaccola olimpica ha transitato per Firenze, la Fiorentina da segni di vita e si accende al Franchi. Certo, l’avversaria non gridava certo al Brasile dei cinque numeri 10, ma il 2-1 inflitto dai viola alla Dinamo Kiev avrà regalato a Paolo Vanoli una nottata finalmente tranquilla e un’iniezione di fiducia in vista del delicatissimo match salvezza che andrà in scena sempre al Franchi domenica pomeriggio contro l’Hellas Verona. “Qual è la cosa che più mi rende contento stasera? Il carattere: finalmente la squadra ha messo in campo un atteggiamento che mi rispecchia” ha detto il tecnico nel post partita, che però ha poi ammonito: “Io non voglio dire che oggi siamo guariti ma io con i ragazzi parlo tanto. La situazione resta complicata ma a volte ci sono episodi che danno la svolta”.

Pace fatta nel gruppo

Le note positive paradossalmente si sono viste nel post partita: niente accuse, niente polemiche, niente frecciatine. Soltanto le parole di una squadra che sembra aver capito di dover remare nella stessa direzione. “Il rigore di Reggio Emilia è l passato. Voglio guardare avanti e pensare solo alla vittoria di domenica. Con Vanoli non ho nessun problema”, le parole di Gudmundsson. “Il litigio con Mandragora? È andato un po' così, un po' come ai giardinetti. Uno vuole tirare e l'altro comunque capita. Vogliamo dare tutti, è una cosa positiva perché vogliamo dare tutti comunque qualcosa in più per la Fiorentina. È successo così. Siamo anche tornati a ridere e comunque non stiamo a guardare queste cose perché ci sono cose più importanti, cioè prendere come la vittoria di oggi e portarla su per una città che ci sostiene" ha aggiunto Kean.

Il cambio modulo

La seconda nota positiva di serata è stata la buona risposta della Fiorentina quando si è messa a quattro dietro, con Fortini e Kouamé sulle corsie esterne di centrocampo. Una buona intuizione di Paolo Vanoli in un momento in cui gli avversari stavano prendendo in mano il pallino del gioco - trovando anche il gol del pareggio - e che invece ha riportato la Fiorentina ad essere padrona del campo, a trovare la zampata di Gudmundsson che è valsa i tre punti e a concedere pochissimo nel finale.

Le reti degli attaccanti

E proprio le reti di Gudmundsson e di Kean - quest’ultimo non segnava dal 26 ottobre - sono un’altra nota particolarmente positiva che Vanoli si porterà domenica pomeriggio nella gara con il Verona. I due attaccanti si sono sbloccati e la salvezza dei viola passerà tantissimo dalla loro capacità di essere decisivi nel prossimo mese.