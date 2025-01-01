Napoli senza energie: ora Udine con vista Supercoppa, Conte obbligato alle (poche) rotazioni

Il Napoli torna da Lisbona con poche energie e molte ferite dopo la sconfitta al Da Luz, ma il calendario non permette riflessioni troppo lunghe. La squadra di Conte deve subito rialzarsi: domenica c’è l’Udinese, poi la semifinale di Supercoppa contro il Milan, quindi la trasferta di Cremona. Un ciclo che peserà su un gruppo stremato, arrivato a conquistare cinque vittorie consecutive – con colpi pesanti contro Roma, Atalanta e Juventus – sempre con lo stesso undici.

La notte portoghese ha mostrato tutte le fragilità di un Napoli che ha perso intensità e brillantezza. Le due immagini simbolo portano entrambe la firma di McTominay: sul primo gol del Benfica il suo salto timido in area spiana la strada a Rios, mentre sul raddoppio il centrocampista scozzese rincorre da lontano lo stesso Rios, incapace di contenerne la progressione culminata nel gioiello di Barreiro. Fotografie che raccontano una squadra in debito di energie, mentale prima ancora che fisico.

Eppure il tour de force non aspetta: oltre a Udine e alla Supercoppa, il 28 dicembre c’è la Cremonese, e in mezzo potrebbe arrivare anche la finale contro Inter o Bologna. Conte dovrà gestire un centrocampo decimato: Anguissa, De Bruyne e Gilmour torneranno solo a fine gennaio, mentre Lobotka è atteso sì per la Supercoppa, ma con pochi minuti nelle gambe. Al momento, in vista dell'Udinese, restano disponibili solo Elmas e McTominay. Più Vergara, a cui forse Conte sarà obbligato a dar spazio. Come a Politano, Spinazzola, Juan Jesus. Ruotare, per quel che si può, pare necessario.

Per questo il mercato di gennaio diventerà poi cruciale. Un innesto lampo già dal 2 gennaio sarebbe il miglior regalo possibile per Conte, che da lì in avanti affronterà otto partite in 24 giorni, tra campionato, coppe ed Europa. Dal 4 gennaio all’Olimpico contro la Lazio partirà un mese infernale: Verona, Inter, Parma, Sassuolo, Copenaghen, Juventus e Chelsea. Un menù da grande squadra, ma che il Napoli potrà sostenere solo ritrovando energie, convinzione e, poi, qualche rinforzo immediato.