Bologna, Pobega: "Contro la Juve Italiano vorrà un altro regalo. Gol annullato? Sfortuna"

Tommaso Pobega è stato determinante nel successo per 2-1 del Bologna in casa del Celta Vigo in Europa League. Il centrocampista infatti si è conquistato il rigore del momentaneo 1-1, che ha dato il là alla rimonta dei rossoblù. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il match: "È stata la gara intensa che ci aspettavamo, nel primo tempo ci è mancata la finalizzazione nell’ultimo passaggio, l’abbiamo trovata nel secondo tempo alzando il ritmo e facendo le cose che sappiamo fare".

Le hanno annullato un gol.

"Lì abbiamo avuto un po’ di sfortuna, non l’ho rivisto e non so di quanto fosse in fuorigioco. È stato importante l’atteggiamento e dopo poco abbiamo segnato il rigore e poi il gol del vantaggio, siamo contenti. Abbiamo fatto questo regalo di compleanno al mister".

E adesso?

"Ora ci chiederà di fargliene un altro domenica contro la Juventus: sarà una partita importante, cercheremo di prepararla al meglio valorizzando le nostre qualità".