Scalvini decide Atalanta-Roma: "Mi è mancato tanto vivere questi momenti"

Giorgio Scalvini è l'uomo che ha deciso Atalanta-Roma con la sua rete al 12'. Il difensore è tornato in campo dopo due mesi e mezzo, trovando la sua seconda rete in campionato. Ecco le sue parole a DAZN:

A fine partita ti abbiamo visto cantare i cori della curva

"È un po' di anni che li sento, ma non ero il primo. Ha iniziato Zale (Zalewski, ndr) poi ha coinvolto tutti".

Quanto ti è mancato giocare e vivere questi momenti?

"Mi è mancato tantissimo, si vive per questo. Ma oggi sono solo felice che la squadra abbia vinto e che abbiamo preso tre punti".