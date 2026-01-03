Scalvini decide Atalanta-Roma: "Mi è mancato tanto vivere questi momenti"
TUTTO mercato WEB
Giorgio Scalvini è l'uomo che ha deciso Atalanta-Roma con la sua rete al 12'. Il difensore è tornato in campo dopo due mesi e mezzo, trovando la sua seconda rete in campionato. Ecco le sue parole a DAZN:
A fine partita ti abbiamo visto cantare i cori della curva
"È un po' di anni che li sento, ma non ero il primo. Ha iniziato Zale (Zalewski, ndr) poi ha coinvolto tutti".
Quanto ti è mancato giocare e vivere questi momenti?
"Mi è mancato tantissimo, si vive per questo. Ma oggi sono solo felice che la squadra abbia vinto e che abbiamo preso tre punti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile