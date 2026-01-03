Svilar pasticcia e Scalvini ringrazia: Atalanta avanti sulla Roma dopo 12 minuti
TUTTO mercato WEB
Atalanta avanti sulla Roma grazie a Giorgio Scalvini al 12'. Azione nata da un corner battuto dalla sinistra da Zalewski sul quale Svilar pasticcia. La palla finisce addosso a Scalvini che era saltato assieme al portiere e finisce in rete. Gol contestato dai giallorossi per un presunto fallo sul portiere, ma dopo due minuti di check l'arbitro Fabbri convalida la rete. Secondo centro in campionato per il centrale di difesa, che non giocava dal 19 ottobre.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile