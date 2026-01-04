Atalanta, finalmente Scalvini, 3 mesi dopo: "Quanto mi mancavano queste emozioni"
Un inizio di stagione decisamente tormentato quello di Giorgio Scalvini. Nella gara giocata ieri contro la Roma, decisa proprio da un suo gol, il centrale italiano si è rivisto in campo dopo quasi tre mesi. L'ultima apparizione infatti risaliva addirittura al 19 ottobre, quando ha giocato una ventina di minuti nel pareggio a reti bianche contro la Lazio. Prima aveva accusato un problema agli aduttori, poi al bicipite femorale. Fra infermeria e panchina, non giocava da un bel po'.
Il giocatore poi, che chiaramente deve ritrovare il ritmo partita ed i novanta minuti, ha chiesto il cambio nel corso del secondo tempo contro i giallorossi, al 61'. Apparentemente però, secondo quanto riferito da Sky Sport, per lui potrebbe essersi trattato solamente di un semplice problema di crampi.
