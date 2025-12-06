Scamacca la riapre all'81 su rigore: Verona-Atalanta sono ora sul 3-1
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Hellas Verona-Atalanta su TuttoMercatoWeb
L'Atalanta riapre la partita al Bentegodi. Scamacca colpisce la traversa al 78': sul suo tiro c'è un tocco di mano di Bella-Kotchap rilevato dal VAR. Mariani dopo la revisione assegna il penalty che lo stesso Scamacca trasforma. Verona e Atalanta sono ora sul 3-1.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
3 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile