Scamacca la riapre all'81 su rigore: Verona-Atalanta sono ora sul 3-1

Scamacca la riapre all'81 su rigore: Verona-Atalanta sono ora sul 3-1
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 22:27Serie A
Daniele Najjar

Segui qui la diretta testuale di Hellas Verona-Atalanta su TuttoMercatoWeb

L'Atalanta riapre la partita al Bentegodi. Scamacca colpisce la traversa al 78': sul suo tiro c'è un tocco di mano di Bella-Kotchap rilevato dal VAR. Mariani dopo la revisione assegna il penalty che lo stesso Scamacca trasforma. Verona e Atalanta sono ora sul 3-1.

