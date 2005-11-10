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Milan, Scaroni: "L'evento di oggi è il culmine di anni di lavoro e determinazione"TMW
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Simone Lorini
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ieri alle 23:50Serie A
autore Simone Lorini
29.10.2026 23:50Serie A
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Dopo aver commentato il bilancio, il presidente del Milan Paolo Scaroni parla anche dell’accordo con Generali per il naming del nuovo stadio rossonero (e nerazzurro: "L'evento di oggi è il culmine di anni di lavoro e determinazione per portare uno stadio di livello mondiale a Milano e in Italia. Fin dal primo giorno, Generali - una delle principali istituzioni finanziarie italiane, la cui dimensione globale rispecchia la portata di questo progetto - si unisce alla visione di lungo periodo dei Club e delle rispettive proprietà, RedBird e Oaktree, per creare una nuova casa per generazioni di tifosi e un'eredità duratura per Milano”
Fonte: da Milano, Antonio Vitiello
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