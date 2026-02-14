Marcus Thuram carica i suoi: "Serve un'Inter seria e attenta ai dettagli"
TUTTO mercato WEB
Brevi battute dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram, attaccante dell'Inter schierato titolare da Cristian Chivu al fianco di Lautaro Martinez per la super sfida di questa sera a San Siro contro la Juventus.
Queste le parole dell'attaccante francese ai microfoni dei canali tematici del club nerazzurro: "Stasera servirà un'Inter seria e soprattutto molto attenta ai dettagli, cosa che stiamo facendo nelle ultime settimane".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile