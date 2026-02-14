Inter, Thuram: "Juve forte e con un grande allenatore. Ma vogliamo i tre punti"

L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, a pochi minuti dalla sfida di San Siro contro la Juventus, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole a partire da cosa intenderanno fare i nerazzurri questa sera in campo per prendersi tre punti che sarebbero praticamente decisivi nella corsa Scudetto: "Faremo quello che stiamo facendo ultimamente, vogliamo portare i tre punti a casa”.

A cosa dovrete stare attenti relativamente alla Juventus?

“Un po’ a tutto, loro sono forti e hanno un allenatore forte. Sanno fare un po’ tutto, non sarà una gara semplice ma dobbiamo giocare come facciamo sempre e provare varie cose in campo”.

In partite come queste ci sono alcune motivazioni in più?

“Sì, c’è la storia. Per i tifosi è sempre una partita speciale quella contro la Juventus”.

Suo fratello Khephren non ci sarà, quindi suo padre farà il tifo per lei?

“Mio padre tiferà per chi vuole, io penserò solo a giocare”.