Mbappe super, Mendilibar spiega: "Fresco davanti perché altri otto corrono per lui"

Il Real Madrid è uscito vittorioso da Atene con un 4-3 sul campo dell’Olympiacos, una partita che ha messo in evidenza il carattere della squadra di José Luis Mendilibar. Gli ateniesi hanno sfiorato l’impresa, giocando alla pari per lunghi tratti contro la corazzata spagnola, ma Kylian Mbappé e Vinicius Junior hanno fatto la differenza.

Dopo un avvio promettente dei padroni di casa, l’equilibrio si è spezzato rapidamente con i gol del francese, che ha firmato il poker decisivo. Mbappé, a fine gara, ha sottolineato l’importanza dell’unità del gruppo e del sostegno all’allenatore Xabi Alonso: "Quando giochi in un club come il Real Madrid, è normale che ci siano critiche. Noi dobbiamo sostenerci a vicenda e proteggere il nostro allenatore". Alonso ha ricambiato il favore, elogiando Mbappé come leader tecnico e morale, capace di influenzare la squadra anche nei momenti più difficili.

Mendilibar ha spiegato tatticamente la partita: "Sembrava che fossimo morti all’inizio della ripresa. Ci hanno segnato molto rapidamente, ma siamo riusciti a reagire e abbiamo creato occasioni fino all’ultimo minuto. Mbappé è molto importante, ha talento, personalità, leadership. E poi i gol, quel talento naturale che ha. Mbappé e Vinicius ci hanno fatto molto male, ma anche perché gli altri otto giocatori del Real corrono e difendono quando noi abbiamo il possesso; così gli attaccanti restano freschi e quasi tutto ciò che tentano va a buon fine". Mendilibar ha concluso: "Il risultato è quello che conta, ma non abbiamo mai mollato. Questo è l'aspetto più importante per noi".