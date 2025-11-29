Sebastiano Esposito gela lo Stadium: assist di Palestra, Cagliari avanti 1-0 sulla Juve
Il Cagliari passa in vantaggio allo Stadium! Discesa straripante di Palestra, che si libera di Kostic sulla destra e dal fondo scarica dietro per l'arrivo di Sebastiano Esposito: l'ex Inter non ci pensa due volte, anticipa l'intervento di Locatelli e segna l'1-0.
