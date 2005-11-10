Il Napoli lavora sotto traccia per programmare non soltanto gli innesti immediati di gennaio. Le priorità a breve termine riguardano attacco e centrocampo, reparti da puntellare rigorosamente attraverso formule sostenibili - prestiti e occasioni last minute - perché, esattamente come accaduto in estate, il club azzurro non potrà effettuare grandi investimenti senza prima concretizzare delle cessioni. Resta caldissimo il profilo duttile di Sebastiano Esposito, attaccante 24enne del Sassuolo e della Nazionale azzurra, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, affiancato dagli esuberi di lusso della Premier League tra Chelsea e Manchester United come Jamie Bynoe-Gittens, Patrick Dorgu, Geovany Quenda e Mason Mount.

Per il centrocampo

In mediana, dove regna l'incertezza legata alle posizioni contrattuali di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa - entrambi in scadenza a giugno e con il futuro tutt'altro che blindato - la dirigenza partenopea ha posato lo sguardo sul talento emergente di Patrick Zabi. Il 20enne ivoriano del Paris FC, prelevato in estate dallo Stade de Reims e già entrato stabilmente nel giro della nazionale della Costa d'Avorio, rappresenta l'identikit ideale per abbinare fisicità, centimetri e prospettiva futura, incarnando quel ringiovanimento strutturale della linea mediana diventato ormai improrogabile.

Sorpresa

La vera novità delle ultime ore riguarda tuttavia la porta. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato i primi contatti concreti incontrando a Castel Volturno l'agente brasiliano Decio Berman. Lo riferisce il Corriere dello Sport: nel mirino è finito Pedro Morisco, estremo difensore del Coritiba classe 2004 - compirà 23 anni il prossimo 10 gennaio - recentemente entrato nel giro della Seleção di Carlo Ancelotti con cui ha esordito da titolare ad ottobre contro l'India replicando sabato scorso nella sfida contro il Giappone. Una mossa lungimirante dettata dalla situazione contrattuale di Alex Meret, destinato a liberarsi a parametro zero in assenza di rinnovo a partire da gennaio.